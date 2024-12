Sportintv.eu - WWE in TV: su DMAX a dicembre 2024, “Survivor Series: War Games” insieme a “Saturday Night Main Eventi” in chiaro

Leggi su Sportintv.eu

Dopo Wrestlemania e Summerslam, due nuovi e attesissimidella WWE stanno per sbarcare asu(canale 52), che in Italia è il punto di riferimento per gli amanti del wrestling: sabato 7 e sabato 21a partire dalle 21:25 andranno in prima tv assoluta, rispettivamente, “: WAR” e .L'articolo WWE in TV: su, “: Wara “” inproviene da Sport in TV.