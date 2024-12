‘Wicked’ musical da record | negli Usa ha battuto ‘Grease’ per incassi

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) –non è solo ildell’anno. Il film con Ariana Grande e Cynthia Erivo è diventato, nel weekend festivo del ‘Thanksgiving’, il lungometraggio tratto da undi Broadway ad aver incassato di più nella storia degli Stati Uniti. Undetenuto per 46 anni dall’iconico. Sono bastate due settimane alla prima delle due parti diper guadagnare 214,3 milioni di dollari, contro i 190 milioni del cult con John Travolta e Olivia Newton-John. Ma il film diretto da Jon M. Chu sta andando molto bene anche fuori dagli Usa. Finora è arrivato a un incasso di 360 milioni diventando il quarto film tratto da undi Broadway per incasso dopo ‘Mamma Mia!’ (611,2 milioni), ‘Les Miserables’ (442,7 milioni) e(396,2 milioni). E non è detto che non cresca ancora.