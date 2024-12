News.robadadonne.it - Wanda Nara sfratta l’ex Mauro Icardi, lui la controdenuncia: storia di un divorzio difficilissimo

A quanto pare lache per 10 anni ha unito la showgirl argentinae il calciatoreha preso la peggiore delle pieghe: dopo la conclusione del matrimonio, celebrato nel 2014, quest’anno, adesso volano stracci – e accuse – tra la vincitrice dell’ultima edizione di Ballando con le stelle e l’attaccante, ex Inter, attualmente in forza al Galatasaray.Al centro della querelle ci sarebbe la casa di Buenos Aires, un tempo della coppia e ora rimasta a, che la donna avrebbe prestato all’ormai ex marito per affrontare la riabilitazione dopo l’infortunio al ginocchio rimediato con la squadra turca, abitazione che la showgirl ha spiegato di prestare anche al precedente ex marito, Maxi Lopez – collega diai tempi della Sampdoria per cui si vociferò a lungo di un triangolo amoroso tra i due calciatori e l’allora moglie di Lopez -;sarebbe però statoto dall’appartamento dopo poco tempo.