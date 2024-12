.com - Vittorio St. Moritz: dal 7 dicembre la nuova stagione invernale

Da Sant’Ambrogio e fino a marzo il ristorante due stelle Michelin della famiglia Cerea, guidato da Paolo Rota, torna a deliziare i palati degli ospiti del Carlton HotelAll’interno del Carlton Hotel fervono i preparativi per l’inaugurazione della dodicesimadi DaSt.: la brigata di cucina e quella di sala definiscono gli ultimi dettagli di piatti e mise en place, prima di accogliere gli ospiti con l’inconfondibile stile gastronomico e di ospitalità che contraddistingue tutti i fine dining gestiti dalla Famiglia Cerea.Al centro dell’indagine culinaria, come sempre, il piacere della convivialità e dello stare bene a tavola, attraverso un servizio preciso ma mai freddo e soprattutto con un’esperienza culinaria che interpreta, in maniera raffinata e gustosa, la migliore materia prima locale e stagionale.