Lapresse.it - Visita a sorpresa di Pier Silvio Berlusconi a This is me

Leggi su Lapresse.it

Ingresso adinello studio diis me, il programma di Canale5 sui protagonisti di Amici condotto da Silvia Toffanin e prodotto da Maria De Filippi. Unache ha fatto a Silvia e Maria per la terza puntata dello show, in onda mercoledì 4 dicembre in prima serata su Canale 5. Terzo e ultimo appuntamento di “is me”, lo show condotto da Silvia Toffanin e prodotto da Fascino Pgt di Maria De Filippi. Dopo gli ottimi ascolti ottenuti dalle prime due puntate, “is me” si avvia alla conclusione con una puntata imperdibile: aarriva in studio. L’amministratore delegato di Mediaset fa il suo ingresso aper ringraziare il team produttivo e celebrare il successo del programma. Questo gesto ha emozionato la Toffanin e mandato in visibilio il pubblico.