Liberoquotidiano.it - Violenza su donne, numerose le iniziative presentate all'evento di Milano-Bicocca

, 2 dic. (Adnkronos) - Sono state tante lein occasione dell'“Gli strappi della: riflessioni e azioni dell'Università degli Studi di”: da oggi presso l'ateneo è attivo uno sportello antia cui possono rivolgersi tutte le persone della comunità accademica ed è stata avviata una campagna di sensibilizzazione che mira a raggiungere chiunque possa avere bisogno di aiuto. Durante l'incontro la rettrice dell'Università diGiovanna Iannantuoni ha anche consegnato i premi in memoria di Sofia Castelli, la studentessa brutalmente assassinata lo scorso anno. I vincitori dei premi di laurea “Sofia Castelli” sono Valentina Rinaldi con la sua tesi “La valutazione del rischio nelle situazioni didomestica. Il Domestic Abuse Stalking and Honour-based violence (DASH) model come strumento innovativo nel contesto italiano” e Antonio Sibilia con la sua tesi “Cori antichi e narrazioni odierne: dalle voci supplicanti (??????) di Eschilo al sistema di protezione internazionale”.