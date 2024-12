Ilrestodelcarlino.it - Vicenza, sequestrata una discarica abusiva: denunciato il proprietario

, 2 dicembre 2024 – Una nuovaè stata scoperta, preoccupazione per i rifiuti pericolosi. Un’operazione messa in atto dai finanzieri del Comando Provinciale di. Questi hanno individuato e sottoposto a sequestro preventivo un’area utilizzata comenon autorizzata, situata in provincia di, specificatamente nel Comune di Enego. I rifiuti irregolari trovati nellaIn particolare, nell’area in questione, erano ‘stoccati’ oggetti e materiali qualificabili come rifiuti di vario genere e provenienza. Nel dettaglio sono stati individuati macchinari di condizionamento, elettrodomestici di grande dimensione, apparecchi elettronici (RAEE), motori elettrici, pneumatici, mobili o parti di mobili sia in legno che in metallo, bidoni contenenti cavi elettrici, batterie, rottame ferroso, ex strumentazione in disuso proveniente da installazioni per antenne-ripetitori, cavi in rame e numerosissimi oggetti di uso comune, di qualsiasi tipo, dimensione e materiale.