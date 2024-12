Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 02-12-2024 ore 18:45

18.35SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSDO TRAFIUMICINO ENINA IN CARREGGIATA ESTERNAMENTRE IN CARREGGIATA INTERNA TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA PESCACCIO ED AURELIA, CASSIA BIS E SALARIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE BUFALOTTA ETERAMOPERCORRENDO LAFIUMICINO CODE TRA PARCO DE MEDICI E MAGLIANA DIREZIONE COLOMBOSUL TRATTO URBANO TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA LA TANGENZIALE EST E LO SVINCOLO PER TOR CERVARA DIREZIONE GRANDE RACCORDO ANULAREMENTRE IN SENSO CONTRARIO CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE ESTSULLA STATALE PONTINA RALLENTAMENTI E CODE TRA SPINACETO ED IL GRANDE RACCORDO DIREZIONE EURIN VIA C COLOMBO CODE TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA D MALAFEDE DIREZIONE OSTIA Servizio fornito da Astral