Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 02-12-2024 ore 12:30

DEL 2 DICEMBREORE 12.20 TOMMASO RENZIBUONA DOMENICA E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON L’A1 FIRENZE-, DOVE TROVIAMO UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI PONZANONO IN DIREZIONE DI FIRENZE, PRESTARE ATTENZIONE AI POSSIBILI RALLENTAMENTICI SPOSTIAMO SUL RACCORDO, DOVE SONO STATI RIMOSSI I PRECEDENTE SINISTRI CHE CAUSAVANO RALLENTAMENTI RISPETTIVAMENTI ALL’ALTEZZA DELLA NOMENTANTA SULLA CARREGGITA INTERNA E NEI PRESSI DELL’APPIA SULLA CARREGGIATA ESTERNA, IN ENTRAMBI I CASI ATTUALMENTE IL TRAFFICO E REGOLARECODE SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA E PROSEGUENDO ANCHE NEI PRESSI DELLA GIUSTINIANA E DI TOMBA DI NERONESITUAZIONE ANALOGA SULLA TIBURTINA ALL’ALTEZZA DI TIVOLI, SULLA CASILINA NEI PRESSI DI BORGHESIANA E SULLA NETTUNENSE NEI CENTRI ABITATI DI PAVONA E CECCHINACI FERMIAMO QUI DA TOMMASO RENZI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, A SEGUIRE UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral