Lecceprima.it - Vecchie ruggini tra le tifoserie, vietata la trasferta dei barlettani a Gallipoli

Leggi su Lecceprima.it

– Lee fortiche potrebbero gravitare ancora in alcune delle frange più accese della tifoseria barlettana, in vista della prossimadella formazione biancorossa in quel di, ha indotto il Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni.