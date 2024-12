.com - Valletta Cultural Agency inaugura la mostra retrospettiva di Anthony Spagnol

è orgogliosa di presentare Trascending the Material –Retrospective, unache celebra gli oltre 30 anni di eccellenza artistica di uno dei principali artisti contemporanei di Malta.Curata da Jessica Muscat, lasara aperta da martedì 3 dicembre 2024 fino all’8 gennaio 2025 presso The Grandmaster’s Palace. Lasi addentra nell’evoluzione didall’ arte figurativa a quella astratta, mettendo inla sua capacità unica di unire i regni materiale e spirituale.Catherine Tabone, CEO della, ha voluto sottolineare come “ladiconsente allo spettatore di entrare in contatto sia con l’inespresso sia con l’indicibile, coltivando una consapevolezza storica che non solo rende il passato contemporaneo, ma autentica e arricchisce anche il rapporto dell’uomo con entrambi i mondi”.