Ilfoglio.it - Uscire presto e andare a letto presto. Dall'Inghilterra arriva una nuova moda (e un dubbio)

Leggi su Ilfoglio.it

Attenzione,unadestinata a rivoluzionare la vostra vita mondana:. Che non è più tuttavia il coricarsi proustiano cui molti di noi sono abituati, il passare la serata in casa con una tazza d’orzo per disprezzo del mondo e poi ficcarsi sotto le lenzuola con un bel romanzo lungo; no, è l’regolarmente e anche più di prima, andando a bere e scatenandosi a ballare, a patto di tornare a casa massimo alle ventuno, ventuno e trenta. I vantaggi dell’a fare balotta di pomeriggio sono innumerevoli. Consente infatti di non rinunciare aper dormire, ma anche di non rinunciare a dormire per, restando in stato semicomatoso per tutta la mattinata successiva. Permette inoltre di mantenere una vita sociale anche alla mia generazione, quella di chi a vent’anni è cresciuto nella convinzione di avere diritto al divertimento ma che ora si sente di morire, se è ancora sveglio quando scocca la mezzanotte.