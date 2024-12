Lapresse.it - Usa, ambasciatrice Zappia: “I dazi non piacciono a nessuno”

“Le elezioni in Italia o in America non cambiano i rapporti tra i due Paesi. Faccio fatica a pensare che le cose possano cambiare, anzi, penso che siamo su una traiettoria positiva”. Lo ha detto l’italiana negli Stati Uniti d’America Mariangela, a margine del Transatlantic Award Gala Dinner American Chamber of Commerce in Italy, a Milano. A chi le chiedeva se ci fosse preoccupazione per i possibiliche la nuova amministrazione Trump potrebbe imporre sui prodotti italiani, l’ha risposto: “Vedremo, l’abbiamo già affrontata con la prima amministrazione Trump con serietà e pragmatismo, come si affrontano queste cose. All’epoca ne uscimmo abbastanza bene, naturalmente inon. Le forme di protezionismo non aiutano soprattutto in questo momento di grandi tensioni globali.