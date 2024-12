Lapresse.it - Usa, ambasciatore Markell: “Trump? Relazioni con l’Italia resteranno forti”

“Credo che in generale letra Stati Uniti e Italia sianocome non lo sono mai state e mi aspetto che continuino. E penso che ci saranno sempre negoziati tra Paesi e tra aziende. Sono sicuro che continueranno. Quindi, se si considera il rapporto fondamentalmente forte tra i nostri popoli, sono molto fiducioso che letra i nostri Paesi rimarranno“. Lo ha detto l’degli Stati Uniti in Italia Jack, a margine del Transatlantic Award Gala Dinner American Chamber of Commerce in Italy a Milano, rispondendo alle domande dei giornalisti su come cambieranno letra Usa e Italia alla luce dell’elezione di Donaldalla Casa Bianca.