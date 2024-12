Lecceprima.it - Uno con ecstasy e Mdma, l’altro evade i domiciliari: i controlli terminano con due arresti

Leggi su Lecceprima.it

LECCE – Istradalicon un arresto per droga e uno per evasione. I carabinieri sottopongono per cominciare un uomo a una perquisizione e lo trovano cone altra droga. Un 40enne della provincia di Taranto, noto alle forze dell’ordine (e di cui non siamo al momento a.