Iltempo.it - “Una più fredda dell'altra”. La doppia perturbazione stronca l'Italia con neve e gelo

Settimana caratterizzata dall'arrivo di due perturbazioni, una più. Ci saranno occasioni per nevicate sia sugli Appennini sia sulle Alpi. Dopo un lunedì che trascorrerà con un tempo in prevalenza soleggiato, salvo qualche pioggia sul basso Tirreno, da domani martedì 3 dicembre arriverà la prima, direttamente dal nord Atlantico. La sua provenienza farà sì che - cozzando sulle Alpi - salterà il Nord concentrando gli effetti al Centro-Sud: pioverà infatti un po' sul levante ligure, sulla Toscana settentrionale e in forma più moderate sul Lazio (piogge anche a Roma). Entro sera il peggioramento raggiungerà alcune regioni del Sud. Tra mercoledì 4 dicembre e giovedì 5 l'aria piùin arrivo formerà una vortice ciclonico che si posizionerà grossomodo al Sud fa sapere iLMeteo.