Ultime Notizie Roma del 02-12-2024 ore 19 | 10

dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione al microfono Giuliano nuovamente niester in apertura di giornale milizia sostenute dall’ Iran sono entrate in Siria dalle Dark durante la notte si stanno dirigendo verso il nord del paese per dare manforte alle forze dell’esercito di al-assad io sono contro I ribelli lo riportano i media internazionali ci sono due fronti dell’esercito Siriano si tratta di nuovi rinforzi inviati per aiutare i nostri compagni in prima linea nel nord Adigrat 1 Ponte dell’esercito intanto Stati Uniti Francia Germania e l’Italia chiede una di escalation in Siria sollecitano in una dichiarazione congiunta alla protezione dei civili delle Infrastrutture duro il presidente siriano Assad Il terrorismo capisce solo linguaggio della forza e questo è linguaggio con lo schiacci e Remo e lo riveleremo con chiunque lo appoggiano sponsorizzi l’iran appoggerà comporta il governo all’esercito Siriano contro i gruppi terroristici secondo l’osservatorio Siriano per i diritti umani sono 370 le persone uccise da Quanti livelli Hanno lanciato Non pensi va conferito in Ucraina la segue negoziati possono arrivare solo dopo che chi è stata rafforzata con un pacchetto è sufficiente di armi comprese quelle lunga distanza e l’invio di entrare nella nato l’ho detto il presidente ucraino Denise chi dopo aver incontrato la nuova responsabile della diplomazia Ué Callas il presidente del consiglio e Antonio costa e La commissaria per allargamento Marta costa nella loro prima visita ufficiale al primo giorno in carica Siamo qui per dare un messaggio Siamo dalla parte dell’Ucraina detto costa calza detto sull’ucraina alle truppe l’Europa non deve escludere nulla e poi la Presidente del Consiglio della Federazione Russa al momento non ci sono le condizioni perché la luce riprende i colloqui con gli Stati Uniti oggi il cancelliere tedesco sciolto il volo a sorpresa a Kiev Portami alla capitale Ucraina l’ha promesso di nuovo importante io di militari Intanto con la Siria per il cammino ti apre il terzo fronte i media ucraino ipotizzano lo zampino della Liguria Mosca scrive consegnate l’esercito altri 30000 nuovi droni andiamo in Georgia dopo la quarta notte di proteste Pro le forze speciali georgiane hanno fatto uso della forza per sgomberare i manifestanti di fronte al parlamento a tiblisi utilizzando idranti e legate alla prima Vieni tra gli arrestati ci sono uno dei leader del partito di opposizione coalizione per il cambiamento di giornalisti e media locali secondo il Ministro della Sanità sono stati portati in ospedale 37 persone che ora torniamo in Italia Edoardo Bove Ha passato bene la notte secondo Quanto filtra dal reparto di terapia intensiva dell’ospedale Luigi vuoi sapere coverato dopo il malore nel campo durante Fiorentina Inter di ieri è stato estubato il calciatore 22enne della squadra Viola è sveglio lucida e rispondi alle domande era l’ultima notizia Grazie per averci seguito l’informazione torna la prossima edizione In collaborazione con Agenzia Italia Stampa