Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 02-12-2024 ore 16:10

Leggi su Romadailynews.it

dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno milites ottenute l’iran e sono entrato in Siria dall’ Iraq durante la notte si stanno dirigendo verso il nord del paese per dare manforte le forze dell’esercito di al-assad combattono contro i livelli non importa di me ed internazionali che ci stanno due fronti dell’esercito Siriano si tratta di nuovi rinforzi inviati per aiutare i nostri compagni in prima linea nel nord ha dichiarato una fonte dell’esercito andiamo negli Stati Uniti il presidente Joe biden Grazia il proprio figlio Hunter che era in attesa di sentenza due distinti processi per possesso illegale di un’arma e per evasione fiscale a 50 giorni dalla fine del mandato avevo detto che non avrei interferito con il processo decisionale del dipartimento di giustizia e ho mantenuto la parola ha detto biden Amantea a seguito in modo selettivo tecnico per colpire me le parole del Presidente Donald Trump chiede ironico se la grazia anche per coloro che hanno partecipato al assalto a Capitol Hill per Mosca di una caricatura della democrazia l’economia si è dimesso ieri con effetto immediato l’amministratore delegato di stellantis Carlos Tavares dimissioni accettate dal consiglio di amministrazione il processo per la nomina del nuovo zio spiega L’azienda è già in corso gestito da un comitato speciale del Consiglio si concluderà entro la prima metà del 2025 nel frattempo Sara istituito Un Nuovo comitato esecutivo preceduto dyqan dell’antichità conferma gli obiettivipresentati alla comunità finanziaria fino a ottobre pressing bipartisan della politica da Fratelli d’Italia PD dal Movimento 5 stelle ad avs Perché John Elkann si presenti al più presto in parlamento per riferire futuro del gruppo i sindacati chiedono modifica al piano industriale che garantiscano sviluppo e occupazione il calcio Edoardo Bove Ha passato bene la notte secondo Quanto filtra il reparto di terapia intensiva dell’ospedale Careggi Dove è stato ricoverato da malore in campo ieri durante fiorentina-inter è stato rubato il 22enne calciatore della squadra Viola è sveglio lucido e rispondi alle domandechiusura dopo il calo di settembre numero degli occupati torna a salire dott un momento di più 47 mila unità attestandosi a 24 milioni 92 mila l’Istat sottolinea che l’aumento coinvolge i dipendenti permanente gli autonomi mentre Scendono i dipendenti a termine l’occupazione cresce anche rispetto a ottobre 223 di 363 mila unità devo inserire il tasso di occupazione sale al 72,5% quello di inattività al 33,6% il tasso di disoccupazione scende al 5,8% 0,2 punti percentuali in meno cara anche il tasso di disoccupazione giovanile a 17,7 meno 1,1 punti scende invece a livello più basso da un anno l’indice l’indice PMI manifatturiero che ha registrato 44,5 sempre da 46,9 ottobre era l’ultima notizia Grazie per averci seguito le news e torna nella prossima edizione In collaborazione con Agenzia Italia Stampa