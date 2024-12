Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 02-12-2024 ore 15:10

dailynews radiogiornale lunedì 2 dicembre Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno sostenuti dall’iran sono entrate in Siria Dalida durante la notte si stanno dirigendo verso il nord del paese per dare manforte alle forze dell’esercito di al-assad che combattono contro I ribelli lo riportano i media internazionali ci sono due foto dell’esercito Siriano si tratta di nuovi rinforzi inviati per aiutare i nostri compagni in prima linea nel nord di che raduna Ponte dell’esercito intanto Stati Uniti Francia Germania e Gran Bretagna anche ad una di escalation in Siria sollecito in una dichiarazione congiunta alla protezione dei civili delle Infrastrutture duro il presidente siriano Assad Il terrorismo capisce solo linguaggio della forza e questo è il linguaggio con il quale lo schiaccerei elimineremo con chiunque lo appoggio sponsorizzi l’iran appoggerà con forza il governo l’esercito Siriano contro gruppi terroristici secondo l’osservatorio Siriano per i diritti umani sono almeno 370 le persone uccise da Quanti livelli Hanno lanciato conflitto in Ucraina la seguente gonfiati possono arrivare solo dopo che chi è stata rafforzata con un pacchetto è sufficiente di armi comprese quelle lunga distanza e li invita ad entrare nella nato l’ho detto il presidente ucraino zielinski dove ha incontrato la nuova responsabile della diplomazia Ué Callas il presidente del consiglio e Antonio costa e La commissaria per l’allargamento Marta cose nella loro prima visita ufficiale all’estero il primo giorno in carica Siamo qui per dare un messaggio Siamo della dell’Ucraina detto costa Calata detto sul Ucraina alle truppe l’Europa non deve escludere nulla e per la Presidente del Consiglio della Federazione Russa al momento non ci sono le condizioni perché la luce riprende quello qui con gli Stati Uniti oggi il Cagliari tedesco Sciolze vola a sorpresa Kiev porta nella capitale Ucraina la promessa di nuovo importante io di militari Intanto con la Siria per il filmino si apre il terzo fronte i media off-line ipotizzano lo zampino delle cure Mosca scrive consegnate l’esercito altri 30000 nuovi droni andiamo in Giorgia Dopo la quarta ondata di proteste e prove di forze speciali Giorgia ne hanno fatto uso della forza manifestante di fronte al parlamento anticrisi utilizzando idranti elegante lacrimogeni togliere stati ci sono uno dei leader del partito di opposizione In quali giorni per il cambiamento e diversi giornalisti riparto di media locali secondo il Ministro della Sanità sono stati portati in ospedale 37 persone che ora torniamo in Italia Edoardo Bove Ha passato bene la notte secondo Quanto filtra dal reparto di terapia intensiva dell’ospedale Careggi Dove è stato ricoverato dopo il malore in campo durante Fiorentina di ieri è stato estubato il calciatore 22enne della squadra Viola è sveglio lucido e risponde alle domande era l’ultima notizia Grazie per averci seguito l’informazione torna la prossima edizione In collaborazione con Agenzia Italia Stampa