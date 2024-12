Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 02-12-2024 ore 14:10

dailynews radiogiornale ritrovate raccolto dalla redazione da parte di Francesco Vitali in studio nuovo appuntamento con le principalidall’Italia e dal mondo presentato le dimissioni del consiglio di amministrazione presieduto da John Elkann che le ha accettate riferisce il gruppo in una nota il processo per la nomina di nuovo te o permanente già in corto gestito da un comitato speciale del consiglio e si concluderà entro la prima metà del nel frattempo sarà istituito il Nuovo comitato esecutivo presieduto da John Elkann anticipiamo la pagina sportiva più che altro per una notizia augura per Edoardo Bove durante i Fiorentina Inter Il centrocampista avuto un malore intorno al quarto d’ora di gioco che stato proviene ambulanza trasferito all’ospedale Careggi a distanza di un paio d’ore dell’evento è arrivata la nonna Viola sulle sue condizioni che hanno comunicato che il calciatore Dardo Bove soccorso in campo a seguito della perdita di coscienza occorso durante la gara Fiorentina Inter si trova attualmente in azione farmacologica Ricoverato in terapia intensiva muove arrivato stabile dal punto di vista emodinamico presso il pronto soccorso e i primi accertamenti cardiologici neurologici effettuati ad escluso da mia a carico del sistema nervoso centrale e del sistema cardiorespiratorio Sara rivalutato Nelle prossime 24 ore abbiamo ora in medioriente il collegio Francia piano terra santa di Aleppo è stato colpito da una parco russo che ha causato gravi danni lo ha detto il ministro tajani rivolgendo un appello a tutte le parti in conflitto in Siria Perché non vengano prese di mira punto realtà come queste Intanto c’è stato una prima evacuazione verso Damasco ora in fase iniziale o per un gruppo di auto con Labor italiano è arrivato in città a mettere altri pullman mischio disposizione dell’ONU sono in attesa di partire con un convoglio cui dovrebbero unirsi alcuni connazionali con auto private da far sapere la Farnesina l’esercito Siriano sono delle portaerei russe ha sferrato un attacco contro I ribelli jihadisti ride anche vicino idlib dove sarebbe stato ucciso Abu Muhammad agli organi capodagli Fire al charm e poi app circoscrizione Privitera nei confronti di Azzate che avvertito elimineremo i terroristi con la forza è l’unico linguaggio che capiscono Intanto i combattenti filo turchi Hanno strappato le forze curde una città strategica del nord della Siria su gav la Casa Bianca dice di non avere ancora raggiunto un accordo sul cessate il fuoco e adesso andiamo invece in Ucraina in conferenza stampa Kiev Presidente del Consiglio Europeo Antonio costa il presidente ucraino zielinski ha detto che la tregua negoziati possono arrivare solo dopo che l’Ucraina avrà l’invito a entrare nella nato e un pacchetto sufficiente di armi ti chiedo la metà degli alleati mi molla gli Stati Uniti Intanto hanno dichiarato il consigliere per la sicurezza americana della Casa Bianca salivano non prendono in considerazione la possibilità di inviare armi nucleari a Kiev nel 2025 chi riceverà dall’Unione Europea un miliardo e mezzo di euro al mese di sostegni intanto la centrale nucleare di zaporizhia è stato di un blackout ancora cronaca rimaniamo all’estero il presidente degli Stati Uniti Joe biden ha annunciato di aver graziato il figlio a biden che era in attesa di due distinti i processi per portarsi legale di una ragione per evasione fiscale in una nota l’inquilino della Casa Bianca poi spiegato la sua decisione Hunter è stato perseguito in modo selettivo iniquo nessuna persona ragionevole esami hai fatti dei casi può aggiungere un’altra conclusione se non che a te l’ho preso di mira solo perché mio figlio è questo è sbagliato Ha detto vai e ci fermiamo qui Vi auguro ancora un buon proseguimento In collaborazione con Agenzia Italia Stampa