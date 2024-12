Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 02-12-2024 ore 08:10

Leggi su Romadailynews.it

dailynews radiogiornale Corona buona giornata dalla redazione da parte di Francesco in studio i livelli di ayaz controllano più della metà della città di Aleppo in Siria lo firmo l’osservatorio Siriano per i diritti umani attraverso i propri profili Social ti hanno preso controllo nel giro di poche ore senza alcuna resistenza da parte delle forze dell’ordine locali secondo l’osservatorio nella tre giorni di scontri si registrano 287 morti tra Combattenti militari e civili in un posto il presidente eletto Donald Trump aveva detto in passato che la fine della guerra in Ucraina sarebbe stata molto probabile ma che sarebbe servito un grande sforzo diplomatico Sono contento aveva aggiunto sulla piattaforma Social Truth di nominare il generale che assistente del presidente è inviato speciale per Ucraina e Russia insieme aveva promesso che la pace con la forza e renderemo l’America il mondo di nuovo sicuri cosa intendesse Trump scrivendo con la forza e ha perso chiaro negli ultimi giorni in generale americano in pensione 80 anni sarà l’uomo che porterà sul tavolo dei negoziati la porta gli Stati Uniti di imporre condizioni cui nelle sue intenzioni nei il presidente ucraino volodymyr zelens’kyj nel presidente russo Vladimir Putin dovrebbero porti ad aprile che ha scritto un piano di Pace per l’America politeisti e a maggio l’aveva presentato nel report di Trump a Miralago in Florida il documento si intitolava America Russia e Ucraina e permetteva una soluzione di lo sciopero di ieri è stata una grande dimostrazione di democrazia pacifica una richiesta da parte delle persone di essere ascoltate di condividere le sofferenze di tutti i giorni lo ha detto il segretario generale della UIL Pierpaolo Bombardieri le sofferenze aggiunto di chi non riesce ad arrivare alla fine del mese perché i salari non bastano e sono ancora troppo basse ti ha detto la storia di tante persone che hanno bisogno di essere curate una scavatrice in Svizzera ha mandato in tilt per quasi due giorni sistema dei pagamenti digitali in Italia tramite posta e carte prelievi di contante proprio nel giorno del Black Friday complice una serie di circo coincidenti è un collo di bottiglia nella linea di connessione si sono verificati i pagamenti interrotti a singhiozzo su diversi circuiti di pagamento da nexi bancomat oltre che MasterCard Visa utilizzati dalle società finanziarie del nostro paese un disservizio che si è risolto completamente Solo ieri in tarda serata ma che ha indotto la FIP è l’Associazione dei ristoratori Confesercenti consumatori a valutare altre richieste di risarcimento Confesercenti valuta in 100 milioni di danni subiti dai piccoli esercenti Emanuela chirilli 28 anni di Lecce era arrivata ieri sera da Napoli avrebbe dovuto passare una sola notte in città al covo degli angioini Piazza Municipio Napoli in b&b nel quale per cause ancora da accertare ha perso la vita le indagini di polizia e vigili del fuoco sull’origine la dinamica dell’incendio accertato che la struttura fosse in regola con l’autorizzazione con le normative antincendio in particolare se fosse registrata come casa vacanze e non b&b sport Serie A Cagliari tu per Verona 1-0 la sblocca piccoli al settantacinquesimo i rossoblù vincono lo scontro diretto e torna alla Vittoria dopo un mese big match Fiorentina Inter il Napoli in trasferta a Torino la dea dellaci fermiamo qui buon proseguimento di ascolto a più tardi In collaborazione con Agenzia Italia Stampa