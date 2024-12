Secoloditalia.it - Tutti con Bove a tifare per lui che, lucido e combattivo, ringrazia e rilancia: “Voglio giocà, fatemi uscire”

Dopo il grande spavento di ieri in campo, oggi dall’ospedale Careggi di Firenze arrivano notizie rassicuranti:estubato dopo il malore accusato sul tappeto verde, è sveglio, vigile e orientato e risponde alle domande. Il peggio sembra essere alle spalle per il centrocampista della Fiorentina. Intanto dal nosocomio fiorentino dove ieri il calciatore è stato trasportato dopo essersi accasciato sul prato durante l’incontro Fiorentina-Inter, e dove è ricoverato nel reparto di terapia intensiva, arrivano segnali più che incoraggianti.«sveglio, vigile ed orientato: proseguono gli approfondimenti»«ACF Fiorentina comunica che Edoardo, dopo aver passato una notte tranquilla, è stato risvegliato ed estubato questa mattina. Attualmente è sveglio, vigile ed orientato. Ha parlato con la famiglia, la dirigenza Viola, il mister e i compagni che sono accorsi a trovarlo non appena ricevuta la bella notizia.