Tunisia: governo ricorre a un nuovo prestito dalla Banca centrale per tamponare le difficoltà economiche nel 2025

Il parlamento tunisino ha approvato un emendamento alla legge di bilancio che consentirà allo Stato di contrarre undella(Bct). Il, del valore di 7 miliardi di dinari (circa 2,11 miliardi di euro), servirà a coprire le esigenze finanziarie del Paese nel.La decisione è stata fortemente sostenutaministra delle Finanze, Siham Boughdiri Namsia, che ha spiegato ai parlamentari durante la sessione di oggi pomeriggio come questa misura sia necessaria per far fronte a una serie difinanziarie che lo Stato si trova ad affrontare, tra cui il calo delle entrate fiscali nei primi mesi dell’anno e il peso crescente del servizio del debito pubblico.La necessità di liquidità immediataIl motivo principale alla base di questa decisione è la necessità di garantire la liquidità dello Stato nei primi mesi dell’anno, un periodo tradizionalmente caratterizzato da un calo delle entrate fiscali.