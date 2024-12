Ilrestodelcarlino.it - Tribuna fuori uso. Genitori costretti a restare fuori

"Idei calciatoria guardare la gara dalla rete esterna per l’annosa indisponibilità delladel Roccheggiani, demolita nel 2021, in parte ricostruita ma non ancora ultimata dopo numerosi rinvii della data di consegna lavori. Per non parlare delle condizioni del manto erboso nel rettangolo di gioco". E’ la denuncia che arriva daidegli esordienti della società Academy Cfc Falconara che ieri hanno giocato la gara contro il Senigallia. Quello del Roccheggiani di Falconara sta diventando un problema non di poco conto.