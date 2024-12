Ilgiorno.it - Tragica lite tra anziani, chiuso il bar di Mazzafame

Una settimana di chiusura per il bar del Centro Pertini, nel rione, da qualche anno diventato un punto di riferimento per un quartiere dove i luoghi di aggregazione scarseggiano: lo ha deciso il questore di Milano, Bruno Megale, che ha ordinato la sospensione provvisoria della licenza al locale di via dei Salici, ai sensi del Testo unico sulle leggi di Pubblica sicurezza e a partire dal 29 novembre. La decisione è figlia della segnalazione presentata dal Commissariato di Legnano, relativa all’evento che ha avuto come teatro il bar all’inizio di ottobre. Allora una, nata a quanto pare per motivi futili tra dueche stavano giocando a carte nel bar, si era conclusa in modo tragico: uno dei due contendenti, secondo la ricostruzione, aveva colpito con un pugno il 78enne Vincenzo Gibilaro, residente nel quartiere.