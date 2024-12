Zon.it - Tragedia sulla provinciale tra Contursi Terme e Oliveto Citra: anziana perde la vita in un incidente

Drammatico incidente nel pomeriggio di ieri, 1 dicembre 2024, lungo la strada che collega Contursi Terme e Oliveto Citra. Una Fiat Panda è uscita improvvisamente di strada, finendo contro un muro nei pressi di una stazione di servizio. I soccorsi Nell'impatto violento, ha perso la vita un'anziana seduta sul lato del passeggero. La conducente del veicolo, ferita ma non in modo grave, è stata assistita dai sanitari del 118, giunti rapidamente sul posto. I soccorritori non hanno potuto fare nulla per salvare l'anziana, il cui decesso è stato constatato sul luogo del sinistro. I carabinieri stanno conducendo gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e stabilire eventuali responsabilità. Fonte: SalernoToday