Feedpress.me - Tragedia sulla Costiera Amalfitana, si schianta con lo scooter contro una parete rocciosa: muore 15enne

Un ragazzino di 15 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto la notte scorsa in, nel Salernitano. Secondo quanto appreso, intorno all’una, il, in sella a uno, stava percorrendo la statale 163 "" quando, all’altezza di Conca dei Marini, è finito sull'asfalto, dopo aver impattato, stando a una prima ricostruzione,una..