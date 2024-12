Romadailynews.it - Traffico Roma del 02-12-2024 ore 18:00

LuceverdeBuonasera Bentrovati in studio Sonia cerquetaniintenso con code lungo le due carreggiate del raccordo anulare in particolare in interna tra Cassia Veientana e sala e poi dalla Bufalotta La Tiburtina è in carreggiata esterna tra Aurelia Pontina e Anagnina file sulla tangenziale est tra Corso di Francia la Salaria nelle due direzioni questa sera alle 20:45 all’Olimpico si giocaAtalanta partita valida per la quattordicesima giornata di Serie A Come di consueto È previsto un notevole aumento delnella zona dello stadio e poi sulle strade di accesso nell’area del Foro Italico inevitabili disagi alla circolazione ma per i dettagli di queste ed altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it è tutto Grazie per l’attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità