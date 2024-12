Romadailynews.it - Traffico Roma del 02-12-2024 ore 15:30

Leggi su Romadailynews.it

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità sarà in vigore da sabato il piano della mobilità per le festività natalizie che ha l’obiettivo di agevolare l’uso del trasporto pubblico anche quest’anno saranno in strada le linee free uno è free due che collega termini via XX Settembre e Piazzale dei partigiani con largo Chigi saranno operative tutti i giorni da sabato 7 dicembre a lunedì 6 gennaio con orario 9:21 e frequenza di una corsa ogni 13 minuti e strada anche la linea elettrica 100 insieme alle linee Friuli free 2 consentiranno lo scambio autobus verso il centro storico dai tre parcheggi Piazza termini Atac Partigiani e Villa Borghese a sabato e nei festivi previsto il potenziamento della rete di superficie della linea della metropolitana sulla linea ci verrà garantito non ho più da metà giornata e fino al termine della servizio sempre sulla linea C programma 16 corse aggiuntive e sabato la domenica e nei festivi Inoltre per tutto il periodo delle festività 6 dicembre 6 gennaio è prevista l’estensione dell’orario di vigenza della ZTL centro storico e della ZTL Firenze sino alle 20 durante il periodo natalizio gli operatori della sharing Mobility potenzieranno Inoltre la loro offerta per avere maggiori informazioni inmobilita.