Romadailynews.it - Traffico Roma del 02-12-2024 ore 11:30

Leggi su Romadailynews.it

Luceverdeben trovati dalla redazione bravi cuore sulla carreggiata interna del grande raccordo anulare tra Castel Giubileo e Bufalotta a causa delintenso intenso è rallentato ilsulla tangenziale est tra via Salaria via dei Campi Sportivi in direzione Stadio Olimpico e tra Corso di Francia & via dei Campi Sportivi verso San Giovanni concessionariosu Viale del Muro Torto verso Lungotevere rallentamenti sulla circonvallazione Gianicolense per un incidente avvenuto all’altezza dell’ospedale San Camillo un altro incidente rallenta ilin via Tuscolana altezza di Porta Furba da oggi è fino al 9 dicembre divieto di transito su via della Pisana da via di Monte stallonara via di Malagrotta nelle due direzioni inevitabili le ripercussioni alin tutta la zona per i dettagli di queste ed altre notizie potete consultare il sito