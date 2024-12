Romadailynews.it - Traffico Roma del 02-12-2024 ore 07:30

Luceverdetrovati dalla redazionebloccato con 6 km di coda sul trattoNapoli dell’auto sole tra Colleferro e Valmontone a causa di un incidente avvenuto in direzioneincolonnamenti sulla carreggiata interna del grande raccordo anulare dalla Caterina all’appia menester nelin coda dalla Prenestina e la Bufalotta in coda ilsull’intero percorso del tratto Urbano della A24-teramo in direzione della tangenziale sulla stessa tangenziale e file tra Monti Tiburtini via dei Campi Sportivi in direzione Stadio Olimpico coda in entrata asulla Cassia dalla Storta a Tomba di Nerone e sulla Flaminia da Labaro a via Due Ponti altre cose sulla Salaria da Villa Spada a via dei Prati Fiscali ci spostiamo nel quadrante sud della capitale ilè in coda sulla via del mare tra ciglia e Vitinia e sulla Cristoforo Colombo tra l’infernetto e via di Malafede altre cose sulla Pontina da Pomezia a Tor de’ Cenci Naturalmente sempre in entrata ada oggi fino al Cem divieto di transito su via della Pisana 3 a via Di Monte stallonara e via di Malagrotta nelle due direzioni inevitabili ripercussioni aldi zona per i dettagli di queste ed altre non potete consultare il sito