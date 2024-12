Temporeale.info - Terracina / Un centro per l’inclusione sociale in un immobile confiscato alla criminalità, ottenuti i fondi

Leggi su Temporeale.info

– Undiventa unper. Il Comune diinfatti ha partecipato all’Avviso Pubblico della Regione Lazio per i beni confiscati e gli spazi di legalità, e ha ottenuto l’intero contributo richiesto, di 150 mila euro, per la ristrutturazione di unassegnato all’Ente in .L'articolo/ Unperin unTemporeale Quotidiano.