Latinatoday.it - Terracina si illumina per Natale, accesi le luminarie e l’albero in piazza

Leggi su Latinatoday.it

E’ stato un pomeriggio di festa quello di ieri, domenica 1 dicembre, percompletamenteta per. InGaribaldi c’è stato infatti l’evento per l’accensione dele delle. Tanti i cittadini presenti in un clima di allegria con la musica natalizia a.