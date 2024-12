Iltempo.it - Tentato furto nella villa di Berlusconi: due persone incappucciate in giardino

Leggi su Iltempo.it

, in zona Capannelle a Roma. È successo intorno alle 18:30, quando la guardia giurata presente sul posto ha visto dalle telecamere di videosorveglianza dueall'interno deldellain via Lucio Volumnio. Sul posto sono intervenute diverse pattuglie della Polizia di Stato, che stanno indagando sull'accaduto. Da una prima ricostruzione, i due sarebbero entrati da unaadiacente, per poi scappare senza aver preso nulla. Si tratta però al momento di ipotesi al vaglio degli inquirenti.