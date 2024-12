Udinetoday.it - “Tassa di soggiorno inutile e dannosa”, presentata un'interrogazione

Leggi su Udinetoday.it

di: un balzello di cui non c’è bisogno”. Maurizio Franz, consigliere comunale per la Lega Fvg per Salvini Premier, ex assessore alle attività produttive e ai grandi eventi nella giunta Fontanini, la pensa così. Dopo la decisione di applicare l'imposta a chi pernotterà nel comune.