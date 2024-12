Lanazione.it - Tanti eventi natalizi a Terranuova Bracciolini dal 6 dicembre al 6 gennaio

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 22024 –dal 6al 6Il Comune disi prepara a vivere le festivitàe con una serie dipensati per tutte e tutti, con attività sia per gli adulti che per bambini e famiglie. Un’occasione unica per vivere la magia delle festività in un’atmosfera di comunità, divertimento e condivisione. Si inizia con l’accensione delle luminarie e dell’albero di Natale, venerdì 6alle ore 18 e si proseguirà fino al 62025. Un mese in cui il centro storico e le sue piazze si trasformeranno in un palcoscenico di luci, suoni e emozioni, con iniziative per tutte le età e momenti di convivialità da non perdere. Il programma delle festività include una vasta gamma di, letture animate, giochi e attrazioni per bambine e bambini, mostre, conferenze, visite guidate,culturali e sportivi, spettacoli teatrali e di artisti di strada, il tutto in un’atmosfera che richiama lo spirito del Natale.