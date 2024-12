Lapresse.it - Stellantis, Urso sente Elkann dopo le dimissioni di Tavares

Leggi su Lapresse.it

sotto i riflettori. Il ministro delle imprese e del made in Italy Adolfoha avuto questo pomeriggio, nel corso della visita di Stato in India a Nuova Delhi, un colloquio telefonico con il presidente diJohn, collegato dagli Stati Uniti. Il confronto è avvenuto a seguito delledell’amministratore delegato del Gruppo Carlos.Fonti del ministero riportano che il tavolo, convocato per il prossimo 17 dicembre, è confermato con l’intenzione di chiudere in modo positivo così come da mandato parlamentare, con un Piano Italia che riaffermi la centralità del nostro Paese nei progetti di sviluppo di.Al tavolo il Gruppo automobilistico sarà rappresentato da Jean Philippe Imparato, responsabile Europa, che ha avuto dal Presidente (nonché guida del comitato esecutivo) il mandato di chiudere in modo positivo le interlocuzioni.