Temporeale.info - Sonnino / Rifiuta la verifica del tasso alcolemico, patente ritirata ad un 32enne

Leggi su Temporeale.info

– Nella notte dello scorso 30 novembre, i Carabinieri della Stazione di(LT) hanno denunciato in stato di libertà, un uomo di 32 anni del luogo, già noto alle forze di polizia, per rifiuto di sottoporsi al test. Nello specifico, i Carabinieri sono intervenuti a seguito di un incidente autonomo in cui .L'articololadelad unTemporeale Quotidiano.