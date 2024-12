Puntomagazine.it - Solofra: proseguono i controlli del Carabinieri per il contrasto ai furti e garantire la sicurezza del territorio

Leggi su Puntomagazine.it

negli ultimi giorni hanno intensificato inella zona diidentificando occupanti di 450 veicoli Negli ultimi giorni, la Compagnia deidi, ha intensificato isul, impiegando decine di militari, sia in uniforme che in abiti civili, che hanno perlustrato la Vallena e quella del Sabato.L’attività si è concentrata su posti di controllo, spesso a doppio senso di marcia, che hanno consentito di identificare gli occupanti di circa 450 veicoli. Numerosi di questi sono stati sottoposti a perquisizioni immediate a seguito di comportamenti sospetti rilevati dagli operanti.I servizi si sono estesi dalle zone centrali a quelle periferiche, concentrandosi sulle aree a rischio diin abitazione, mediante posti di controllo e vigilanze dinamiche.