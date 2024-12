Smantellati due diplomifici a Latina e Velletri | oltre 160 le false certificazioni

Leggi su Ilfaroonline.it

Avevano il diploma di operatore socio sanitario, ma non avevano ma svolto i cori e i tirocini obbligatori: è quanto scoperto dai Finanzieri del Comando Provinciale di Roma hanno eseguito un’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di quattro persone accusate, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata alla truffa ai danni di privati, della Regione Lazio e per falsificazione di atti pubblici.L’operazione, condotta dalle “fiamme gialle” die coordinata dalla locale Procura della Repubblica, ha fatto luce su un’organizzazione criminale che, attraverso due istituti con sede a, rilasciava diplomi di “operatore socio sanitario” e attestati di specializzazione in “primo soccorso e sicurezza sul lavoro” senza il necessario svolgimento dei corsi formativi e dei tirocini obbligatori.