Imolaoggi.it - Siria, capo jihadista: “vogliamo rovesciare Assad”

Leggi su Imolaoggi.it

Un ufficiale dei ribellini ha dichiarato in un’intervista alla tv israeliana Channel 12 che “l’intera provincia di Idlib e i suoi sobborghi sono stati conquistati, così come Aleppo, tranne alcune zone, e stanno avanzando verso la regione di Hama”. “Abbiamo esaminato gli eventi nel sud del Libano e li abbiamo seguiti, così come la.