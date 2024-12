Secoloditalia.it - Sinner n.1 dell’Atp e Italia da record con 9 azzurri nella top 100: e La Russa li invita in Senato

Archiviata anche la Coppa Davis, il grande tennis si ferma per un po’ in attesa di ricominciare con la nuova stagione. Anche per questo non si registrano grandi cambiamenticlassifica Atp dove l’festeggia l’annata deicon 9nei primi 100 giocatori del mondo. Il primo della lista è Jannik, che con i successi nelle Finals di Torino e poi Malaga ha preso il largo in vetta al ranking, con quasi 4 mila punti di vantaggio sul numero 2 del mondo, Alexander Zverev.Staccato anche Carlos Alcaraz al terzo posto, completano poi la Top Ten nell’ordine i vari Fritz, Medvedev, Ruud, Djokovic, Rublev, De Minaur e Dimitrov.n.1dacon 9top 100Tornando alla pattuglia azzurra, Lorenzo Musetti è stabile al 17esimo posto, Flavio Cobolli si conferma numero 32, poco più dietro Matteo Berrettini che guadagna un’ulteriore posizione e si attesta al 34esimo posto, precedendo Matteo Arnaldi (37°) e Lorenzo Darderi (44°).