Sinistra Italiana: Soddisfazione per l'Ordine del Giorno su Metro Pozzuoli

Approvato dal Consiglio Comunale di Napoli un atto di sostegno ai lavoratori coinvolti nella chiusura del punto venditaItalia diaccoglie conl’approvazione da parte del Consiglio Comunale di Napoli deldelsulla chiusura del punto vendita diItalia di, discusso durante la seduta di giovedì 28 novembre.Un segnale di vicinanza importante del mondo politico e del consiglio comunale di Napoli verso lavoratori e lavoratrici dello stabilimento flegreo che rappresenta un punto di riferimento nella cittàpolitana di Napoli, sia per operatori del settore Horeca che per professionisti del mondo delle partite IVA.delproposto dai consiglieri Rosario Andreozzi e Sergio D’Angelo, sottoscritto dai presidenti dei gruppi consiliari nella conferenza dei capigruppo, impegna il Sindaco Gaetano Manfredi, l’amministrazione e il consiglio comunale ad attivare e sollecitare in ogni forma possibile tutti i canali competenti al fine di salvaguardare i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori coinvolti.