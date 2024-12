Liberoquotidiano.it - "Si ritiri". Bufera sul campionissimo de L'Eredità: il dettaglio non passato inosservato

Leggi su Liberoquotidiano.it

Il pubblico de L'inizia a spazientirsi. La "colpa"? Il campione Christian. Dopo aver vinto un tesoretto non da poco, in tanti sui social manifestano le loro perplessità. E non solo: "A chi altro, il campione sta iniziando a stufare? Ora se la tira e fa il saccente. Si starà montando la testa?". E ancora si legge su X: "Christian vai a lavorare, la sanità aspetta il genio", "Facciamo un patto: gli fate vincere sta #ghigliottina da 200k. Lo fante diventare il più vincente dalla storia del mondo e domani va a casa forever. Firmo ieri. Ri-ciao", "Ma a quando la cerimonia di santità di Christian?. Basta non se ne può più de questo". Ma c'è anche chi chiede che il vincitore si. Forse merito delle sue vincite. Fino ad ora Christian Giordano ha incassato quattro vittorie consecutive al gioco finale della ghigliottina segnando, al momento, la cifra più alta vinta in questa stagione: 316 mila euro.