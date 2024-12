Corriereadriatico.it - Si finge un agente 007 e minaccia l?avvocata. «La casa di Campiglio o il tuo cliente morirà»

Leggi su Corriereadriatico.it

ANCONA «Ho pensato che facesse sul serio, per lungo tempo mi sono guardata alle spalle quando uscivo, temendo che mi potesse succedere qualcosa. Per il trauma vissuto, ho dovuto far ricorso.