Short track, Luca Spechenhauser salta la trasferta asiatica del World Tour: problema fisico non smaltito

L’Italia dellodovrà fare a meno diper le gare asiatiche del neonato2024-2025, che ha sostituito la vecchia Coppa del Mondo: l’azzurro ha comunicato la propria rinuncia tramite i canali social nella giornata odierna.salterà le due tappe previste dapprima a Pechino, in Cina, dal 6 all’8 dicembre ed in seguito a Seul, in Corea del Sud, dal 13 al 15 dicembre: unal ginocchio non ancora superato costringe l’azzurro ad alzare bandiera bianca in vista dei prossimi appuntamenti.Il breve messaggio postato su Instagram da parte dell’azzurro, che annuncia il forfait: “Il mio ginocchio non è guarito e ha bisogno di riposo e riabilitazione per un po’, quindi non prenderò parte all’Asian. Tornerò con un ginocchio più forte“.