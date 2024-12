Forlitoday.it - Sfida di ballo persa a testa alta: Thomas Pazzano esce dalla scuola di "Amici" tra gli applausi dei prof

È terminata l’avventura diad “”, eliminato nella puntata andata in onda domenica. Il ballerino 18enne di Fratta Terme era stato chiamato ad ottobre negli studi di Roma per esibirsi davanti aiessori, dopo aver superato a giugno tutti i provini per partecipare al programma.