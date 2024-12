Strumentipolitici.it - Sette settimane all’insediamento di Trump: come si stanno evolvendo le prospettive per Kiev

La prossima amministrazionesta cominciando a esternare le sue priorità in politica interna ed estera. Alcune di queste ultime sono già note. E non sono per nulla favorevoli alla linea estremista di certi americani (e pure europei), disposti a combattere dalle loro comode poltrone usando fino all’ultimo dollaro di budget nazionale e fino all’ultimo soldato ucraino.Una scelta fatta seguendo una logicalo ha già ampiamente detto e ribadito: in un modo o nell’altro interromperà le forniture di armamenti e l’assistenza finanziaria a. Il motivo non è legato soltanto all’Ucraina stessa, del cui destino il futuro vicepresidente Vance aveva affermato non importargliene nulla. Se il principio è America First, allora basta con l’emorragia di miliardi che vengono drenati dal portafoglio dei contribuenti e destinati a una guerra di cui i cittadini americani non capiscono più il senso.