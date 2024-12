Sport.quotidiano.net - SERIE C: NELLA SQUADRA DI COACH GRANDI, PROVE SUPER DI CARNOVALI (29 PUNTI) E FOLLI (24). La Cmo batte il Molinella e va in fuga. Ghini e Cavicchi trascinano il Casalecchio

Ritmi serrati inC per la regina del girone G Cmo Ozzano, che nell’atteso derby di alta classifica liquida in trasferta l’inseguitrice Moli89-96 e rinsalda la leadership a punteggio pieno: per la compagine di‘Fede’maiuscole per Tommaso(29) e Lorenzo(24), autori della progressione finale che ha permesso agli ozzanesi di espugnareMatteo Baiocchi e soci (5 gli uomini in doppia cifra, con Mirko Carella top scorer a quota 24). Al secondo posto pronta reazione per la Virtus Medicina seconda della classe, che a spazza via Argenta 70-58 (Stefano Francesconi 20) e conserva il -2 dalla vetta: in crescita la Francesco Francia diAndrea Mondini, che liquida Scandiano 86-79 (Ilario Tosini 26) e sale al quarto posto in graduatoria. Nel derby di metà classifica vittoria clou per il Cvd, chea di misura il Cmp Granarolo 76-73 grazie ai 18a testa di Giovannie Leonardo, bravi a rispondere ai 25di un poderoso Eugenio Beretta.