Perugiatoday.it - Serie B, e sono dieci: Perugia vince anche a Prato ed è sempre più prima

Leggi su Perugiatoday.it

Decima vittoria in altrettante partite nel campionato diB femminile per la Sisas Pallacanestroche sbancacon un 42-73 che consente alle biancorosse di coach Posti di restare in vetta a braccetto con le pistoiesi di Nico Basket, vittoriose contro Valdarno.Una gara.